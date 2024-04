¡Primer teaser de Joker 2 de Joaquin Phoenix!

Después del éxito rotundo que fue Joker, muchos han estado esperando con ansias la secuela de esta nueva interpretación del icónico villano de Batman. Aunque aún faltan un par de meses para ver Joker: Folie à Deux en los cines, el día de hoy se ha liberado el primer teaser de esta nueva cinta.

Joker: Folie à Deux nos presenta una vez más a Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, así como a Harley Quinn, en esta ocasión interpretada por Lady Gaga. En esta ocasión, se nos presenta una historia de amor que, al mismo tiempo, es un musical compuesto por algunas de las canciones más populares de la historia.

First teaser for ‘JOKER 2’ Full trailer releases at 6:30pm PT pic.twitter.com/sCbFqx5CLh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 9, 2024

Como pudieron ver, Joker: Folie à Deux podría no ser la secuela que muchos estaban esperando, pero sigue siendo una aproximación bastante interesante de este personaje. Pese a que este es solo un teaser, se espera que el tráiler completo de la cinta esté disponible el día de hoy a las 8:30 PM (hora de la Ciudad de México). Ahora solo nos queda por ver cómo reaccionará la taquilla ante el nuevo trabajo de Warner Bros. y DC.

Te recordamos que Joker: Folie à Deux llegará a las salas de cine el próximo 4 de octubre de 2024. En temas relacionados, estas son las canciones que tendrá la secuela. De igual forma, puedes ver las nuevas imágenes de esta cinta aquí.

Nota del Editor:

No soy un gran fan de Joker, pero el concepto de Joker: Folie à Deux es lo suficientemente interesante para que vaya al cine, aunque es probable que mi opinión sobre el trabajo de Todd Phillips no cambie. Solo me queda esperar para ver si estoy en lo correcto o no.

Vía: Warner Bros.