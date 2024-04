Nintendo regala iconos por sus jugar sus juegos

Una de las ventajas que ofrece el sistema de Switch Online es la posibilidad de obtener nuevos iconos para tu perfil de Nintendo. De esta forma, el día de hoy ha llegado una nueva selección, la cual solo está disponible para aquellos que han experimentado las aventuras de Mario en esta consola.

Actualmente, están disponibles cuatro nuevos sets de iconos de Switch Online, los cuales están inspirados en Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y Super Mario 3D World. Sin embargo, la única forma de obtener estos elementos personalizables es demostrando que eres un verdadero fan del plomero azul, puesto que los iconos solo están disponibles si cuenta con una partida guardada de alguno de estos juegos en tu Switch.

Play & Redeem: The selection of Super Mario related #NintendoSwitchOnline icons has changed. The current selection will be available until April 15th #NintendoSwitch pic.twitter.com/9IagsxnESq

— ឵឵NSO Icons Alerts (@IconsNSO) April 9, 2024