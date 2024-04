Llegan ofertas de Atlus y SEGA a eShop de Nintendo Switch

Muchos estamos de acuerdo en que Atlus y SEGA están en su momento de auge, dado que han lanzado grandes videojuegos queridos por las masas y eso lo hemos visto en los meses pasados con Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload y el sorpresivo Unicorn Overlord. Eso nos lleva a que los nuevos fans quieran consumir casi todo lo que tenga sus logos en la portada, y eso las empresas lo han aprovechado como una oportunidad para poner sus grandes éxitos en oferta en tiendas como la eShop de Switch.

Desde estos momentos y hasta el próximo 8 de abril, los poseedores de la consola híbrida podrán comprar grandes títulos como Etrian Odyssey HD, Persona 4 Golden, Persona 3 Portable, Puyo Puyo Tetris 2, Sonic Frontiers, entre otros que se han llevado las palmas de los seguidores. Eso sí, es una oferta que solo se podrá disfrutar en América, por lo que la gente de Europa deberá esperar para otro momento.

Acá algunos juegos:

Título Precio descuento Precio convencional 13 Sentinels: Aegis Rim $17.99 $59.99 Etrian Odyssey HD $19.99 $39.99 Etrian Odyssey Origins Collection $39.99 $79.99 Football Manager 2024 Touch $33.49 $49.99 Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix $19.69 $39.39 Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game $7.99 $39.99 Persona 3 Portable $11.99 $19.99 Persona 4 Arena Ultimax $8.99 $29.99 Persona 5 Strikers $17.99 $59.99 Puyo Puyo Tetris 2 $9.99 $39.99 Rock of Ages 2 $2.99 $14.99 Samba de Amigo: Party Central $19.99 $39.99 SEGA Ages Alex Kidd $2.39 $7.99 SEGA Ages Columns II $2.39 $7.99 SEGA Ages Fantasy Zone $2.39 $7.99 SEGA Ages Gain Ground $2.39 $7.99 SEGA Ages Herzog Zwei $2.39 $7.99 SEGA Ages Ichidant-R $2.39 $7.99 SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar $2.39 $7.99 SEGA Ages Phantasy Star $2.39 $7.99 SEGA Ages Puyo Puyo $2.39 $7.99 SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 $2.39 $7.99 SEGA Ages Space Harrier $2.39 $7.99 SEGA Ages Thunder Force AC $2.39 $7.99 SEGA Ages Virtua Racing $2.39 $7.99 SEGA Genesis Classics $5.99 $29.99 SolSeraph $2.99 $14.99 Sonic Forces $9.99 $19.99 Sonic Origins Plus $23.99 $39.99 Super Monkey Ball: Banana Mania $13.99 $39.99 Two Point Campus $9.99 $39.99 Two Point Hospital: Jumbo Edition $5.99 $39.99

Vale la pena mencionar que no es tal cual el listado completo de los juegos, por lo que sugerimos explorar más a fondo para encontrar este título que hace falta en la colección y ahora está a buen precio. Sobre todo lo que más recomendamos son los RPG, los cuales dan horas y horas de entretenimiento a los usuarios.

Vía: Nintendo

Nota del editor: No soy partidario de comprar en forma digital, pero hay unos juegos que simplemente ya no se pueden encontrar con facilidad, por lo que no estará de más echarle un vistazo a la lista y ver cual podría convenir más para bajar en la consola.