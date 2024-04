Bend Studio está trabajando en nuevo juego AAA

En estos momentos PlayStation está pasando por una situación complicada, dado que no tienen muchos lanzamientos en el horizonte, al menos de sus estudios de gran calibre como Naughty Dog o Insomniac Games no veremos nada en los siguientes meses del 2024. No obstante, eso no significa que estén tomándose un descanso, pues parece que Bend Studio, los creadores de Days Gone, ya están haciendo su siguiente software, el cual se ha calificado como un AAA pero con cierto detalle a considerar primero.

En la página oficial de la empresa se han abierto algunos puestos de trabajo, donde están buscando nuevos talentos para su siguiente juego que podría estar a debate de los fans, y es que no se trata de un título de un solo usuario como pasó con su trabajo anterior, sino un multijugador como servicio. Con esto quedaría claro que se sigue teniendo el foco en este tipo de lanzamientos, a pesar de que la empresa ya retiró al principal partidario del negocio, Jim Ryan.

Acá la descripción:

Sony Bend Studio , creador de talla mundial de Days Gone, Uncharted : Golden Abyss y Syphon Filter, está buscando talentos destacados para unirse a nuestra apasionada y creativa familia en la creación de nuestro próximo título AAA de alto perfil. La función será planificar y realizar un seguimiento de los cronogramas de lanzamiento en función de la hoja de ruta en vivo definida y tendrán que poder liderar el equipo en sus fases clave de desarrollo, ya sea producción servicios en vivo. El empleado necesitará una comprensión profunda de los ciclos, procesos y últimas tendencias de desarrollo de juegos con énfasis en las operaciones en vivo y experiencia práctica en desarrollo de juegos en roles de liderazgo en el envío de juegos de servicio en vivo AAA.

Eso significa, que hay una posibilidad de que estén trabajando de nuevo con la saga Days Gone, pero ahora con el enfoque de multiplayer. O también podría ser una franquicia completamente inédita, lo cual tendría sentido para captar al público joven que recién se está sumando al mundo de PlayStation.

Vía: VGC

Nota del editor: Es muy triste que estudios tan buenos los tomen para hacer producciones como servicio, la verdad mejor ni hagan nada y que los pongan a ayudar a otros en juegos que sí valen la pena. No va a sorprender que el nuevo juego se va a estrellar en cuanto sea anunciado.