Desde hace tiempo se ha rumoreado que Final Fantasy IX tendrá un remake. Si bien por el momento no hay información oficial, recientes comentarios por parte de Naoki Yoshida, productor de Final Fantasy XIV y Final Fantasy XVI, han elevado sustancialmente las expectativas de los fans. Sin embargo, parece que este no será un proyecto de la escala de Final Fantasy VII Remake.

Recientemente, Silknigth, un famoso insider, ha revelado nueva información sobre el remake de Final Fantasy IX. Para comenzar, este proyecto no sería una exclusiva de PlayStation, por lo que estaría disponible en más plataformas. A la par, se mencionó que la escala de este título no llegaría a ser tan grande como muchos lo esperan, por lo que estaríamos frente a un título sencillo. Esto fue lo que comentó al respecto:

It's difficult for Square and Sony not to reach an agreement, but at this moment in the generation, it's not necessary for all games to have a contract; right now, there are future-oriented thoughts. FFIX is not a very ambitious project.

— Silknigth (@Silknigth) March 23, 2024