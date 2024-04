Abril ha comenzado, y Xbox tiene pensado celebrar la llegada del nuevo mes de la forma que mejor lo hace, revelando una lista con los juegos que llegarán al servicio de Game Pass en los próximos días, y en esta ocasión contamos con una selección bastante interesante.

A partir de hoy, Superhot: Mind Control Delete estará disponible en este servicio y, en los próximos, títulos como Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition y Lil Gator Game, se unirán al extenso catálogo que Xbox Game Pass nos ofrece. Esta es la lista completa:

Superhot: Mind Control Delete (Nube, Consola y PC) – Ya disponible

LEGO 2K Drive (Nube y Consola) – 3 de abril

Lil Gator Game (Nube, Consola y PC) – 4 de abril

EA Sports PGA Tour (Nube, PC y Xbox Series X|S) EA Play – 4 de abril

Kona (Nube y Consola) – 9 de abril

Botany Manor (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 9 de abril

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Nube, Consola y PC) – 11 de abril

Harold Halibut (Nube, Consola y Xbox Series X|S) – 16 de abril

Esta es una muy buena lista, no tan llamativa, pero con una serie de juegos de calidad, como lo son LEGO 2K Drive, Lil Gator Game y Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, siendo este último la joya de la corona en esta ocasión. Sin embargo, no todas son buenas noticias, puesto que el próximo 15 de abril desaparecerán los siguientes títulos de Game Pass:

Amnesia Collection (Nube, Consola y PC)

Amnesia: Rebirth (Nube, Consola y PC)

Back 4 Blood (Nube, Consola y PC)

Phantom Abyss (Nube, Consola y PC)

Research and Destroy (Nube, Consola y PC)

Soma (Nube, Consola y PC)

Para todos los amantes de los juegos de terror, esta lista será un golpe sustancial. Como siempre, te recordamos que puedes adquirir cualquiera de estos títulos con un 15% de descuento en la Microsoft Store. En temas relacionados, se filtran las imágenes del nuevo Xbox. De igual forma, Xbox financiaría el siguiente juego de Toys For Bob.

Nota del Editor:

De esta lista, el juego que más me emociona jugar es Lil Gator Game. He escuchado que este es un plataformero similar a Banjo-Kazooie, con todo y un estilo similar a lo que veríamos en la generación del Saturn. Sin lugar a dudas, algo que todos deberíamos tener en nuestro radar.

Vía: Xbox