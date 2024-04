Dave the Diver llegará día uno a PlayStation Plus

Como ya lo saben, el próximo 16 de abril estará disponible Dave the Diver en PlayStation. Este título fue uno de los indies más aclamados del año pasado, y ahora un nuevo público tendrá la oportunidad de disfrutar de este espectacular título. Lo mejor de todo, es que el trabajo de Mintrocket también estará disponible en PlayStation Plus día uno.

Así es, por medio de un comunicado se ha confirmado que Dave the Diver estará disponible en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium. Esto quiere decir que tendrás que pagar un extra si deseas disfrutar de este título y solo cuentas con una suscripción al plan básico. Esta versión del título contará con gatillos adaptativos y retroalimentación háptica, para así elevar sustancialmente tu experiencia al momento de explorar el océano y administrar tu restaurante.

Recordemos que Dave the Diver llegó a PC y Nintendo Switch el año pasado. Entre estas dos plataformas, el título ha superado las tres millones de unidades vendidas, y con su llegada a PlayStation 4 y PlayStation 5 en solo unos días, es muy probable que este número aumente considerablemente, algo que seguramente elevará a Mintrocket, sus desarrolladores, a un nuevo nivel de popularidad.

Para aquellos que no han tenido la oportunidad de disfrutar de este título, Dave the Diver combina la exploración del océano, en donde tenemos que cazar diferentes peces, con la gestión de un restaurante, en donde podemos cocinar sushi. Junto a esto, el juego nos ofrece una buena variedad de minijuegos para mantener la experiencia fresca en un ciclo de juego sumamente adictivo.

Por si fuera poco, en mayo estará disponible un DLC gratuito enfocado en Godzilla. Recuerda, Dave the Diver llegará a PS4 y PS5, así como día uno a PlayStation Plus Extra y Premium, el próximo 16 de abril de 2024. En temas relacionados, Dave the Diver tendrá versión física. De igual forma, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí.

Nota del Editor:

Estas son muy buenas noticias. Dave the Diver es un gran juego que vale mucho la pena, pero es probable que no muchos estén dispuestos a pagar por el título, debido a su naturaleza como indie. De esta forma, al estar disponible en PlayStation Plus, gran parte de la comunidad de esta plataforma le dará una oportunidad.

Vía: PlayStation Blog