Xbox financiará el nuevo juego de Toys For Bob

Tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, el estudio de Toys For Bob se convirtió en parte de los Xbox Game Studios, aunque esto no duró mucho. El mes pasado, se dieron a conocer una serie de despidos, lo cual afectó sustancialmente a este equipo. Después de esto, se dio a conocer que Toys For Bob se había separado de los responsables de Xbox, convirtiéndose en un estudio independiente. Ahora, se han revelado los primeros detalles de su primer proyecto.

Durante una junta, Matt Booty, jefe de los Xbox Game Studios, reveló que Xbox contrató a Toys For Bob para su primer trabajo como estudio independiente, por lo que ellos estarán a cargo del financiamiento de este proyecto. Lamentablemente, no se compartieron detalles adicionales, por lo que se desconoce exactamente en qué está trabajando este talentoso equipo.

Recordemos que Toys For Bob se ha encargado de series como Spyro, Crash Bandicoot y Skylanders, propiedades que ahora están en las manos de Microsoft. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que este equipo nos entregue un nuevo juego en estas series, especialmente en Spyro, algo que se ha rumoreado desde hace tiempo. Junto a esto, es posible que el estudio pueda tomar las riendas de un nuevo Banjo-Kazooie.

Antes de que esto suceda, es muy probable que Toys For Bob tenga que arreglar asuntos relacionados con el personal y la filosofía del estudio. Previo a su adquisición por parte de Activision, Toys For Bob tenían una forma marcada de hacer juegos, algo que poco a poco se eliminó al unirse a la empresa detrás de Call of Duty. Afortunadamente, al convertirse en un estudio independiente, ahora tiene la oportunidad de regresar a sus raíces. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la independización de Toys for Bob aquí. De igual forma, rumores apuntan a que un nuevo juego de Spyro está en desarrollo.

Nota del Editor:

Toys For Bob es un gran estudio, y es bueno ver que por fin tendrán la oportunidad de tener la dirección que tanto habían añorado en Activision. Si bien no sabemos cuál será su primer proyecto como estudio independiente, es más que seguro que nos emocionará a todos.

Vía: Windows Central