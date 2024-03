Reportan que hay un nuevo juego de Spyro en desarrollo

La franquicia de Spyro The Dragon no ha estado pasando por la mejor racha, dado que lo último que vimos de la misma fue la colección lanzada para PS4, Xbox One. Nintendo Switch y PC, esto para que después no tuvieran la iniciativa de lanzar un juego totalmente nuevo. El tiempo ha pasado desde ese 2018 y parece que las cosas son esperanzadoras, pues ahora con la separación de Toys for Bob de Activision, es posible que vuelvan a darle vida a este dragón que se convirtió en ícono de los años 90.

Según lo mencionado por un Youtuber conocido por crear conocido tanto de esta saga como de Crash Bandicoot, es muy posible que para este momento ya haya un juego del personaje morado en camino, esto en cuna colaboración con Microsoft, pues recordemos que ahora los personajes pertenecen a la empresa. Esto lo ha declarado en un video donde dice que no hay nada de rumores, filtraciones, especulaciones ni nada parecido, asegurando que es un juego que ya se está trabajando de forma activa.

Acá lo que dijo:

Sin elaboración de teorías, sin suposiciones basadas en evidencia, sin conspiraciones, ni siquiera una insinuación de mano dura, Spyro 4 está en desarrollo, punto.

El usuario explicó que mientras estaba en el evento de PAX East escuchó rumores sobre el juego . Habló con personas en la sala de exhibición, desde creadores hasta desarrolladores y periodistas, quienes también habían escuchado indicios de esto. Luego, el 23 de marzo, Windows Central hizo una publicación sobre Toys for Bob llegando a un acuerdo con Microsoft, lo que llevó al canadiense Guy Eh a buscar más a sus fuentes sobre lo que habían oído sobre el proyecto. Así le habría llegado al poco tiempo el informe definitivo de que esto es una realidad.

Acá más de sus comentarios:

A partir de marzo de 2024, Spyro 4 está actualmente en desarrollo. Está a cargo de Toys for Bob, y el desarrollo comenzó alrededor de enero de 2024. Debido a que Toys for Bob se ha vuelto independiente, ahora son libres de trabajar directamente con Microsoft en proyectos sin la burocracia de Activision y sin el riesgo de ser transferidos a otros proyectos más grandes de Activision a expensas de los suyos propios.

Por ahora ni Microsoft ni Toys For Bob se han pronunciado sobre el tema.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Sería super bueno que lo hagan con el estilo que le dieron a Crash Bandicoot y el cambio de imagen sea un poco diferente pero a la vez familiar. También no hacer modificaciones abruptas a personajes, dado que a muchos seguidores del marsupial no les gusto eso.