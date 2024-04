Comparten datos del prototipo del primer Zelda de NES

Gracias al poder del internet mucha información ha salido a la luz en torno al mundo de los videojuegos, pues hace no muchos años se hizo el mega leak, en el que vimos prototipos de juegos que iban a salir en el SNES, incluyendo un supuesto Donkey Kong descartado. Y hablando de eso, hace poco obtuvieron un cartucho prototipo del primer The Legend of Zelda, el cual tiene datos bastante interesantes.

Concretamente, la Video Game History Foundation ha compartido la información sobre este cartucho extraño de encontrar en masa. El mismo está etiquetado como ensamblado en febrero de 1987, seis meses antes de que se lanzara la versión final localizada del videojuego que se llama Hyrule Fantasy Zelda No Densetsu en Japón. Eso nos lleva a que se han puesto a explorarlo con profundidad para encontrar las diferencias.

That Legend of Zelda prototype labeled "NOA COPY 2.23.87" you've maybe seen photos around the internet for decades has just been released by @frankcifaldi!

Here's a binary comparison between it and the retail 1.0 version of Zelda. 3rd image shows diff bits in red. pic.twitter.com/00gWeX08ky

— MrTalida (@MrTalida) April 25, 2024