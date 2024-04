Destiny 3 ya estaría en desarrollo

Destiny es una de las propiedades más importantes en la industria de los videojuegos y es, en parte, responsable por la popularidad de los juegos como servicio. De esta forma, muchos esperan con ansias Destiny 3. Si bien Bungie se ha mantenido en silencio sobre una nueva entrega en la serie, una nueva filtración ha revelado que este proyecto ya está en desarrollo.

El pasado mes de febrero, un usuario en Reddit filtró la existencia de Prismatic, una de las nuevas clases que fue revelada en la última presentación de Destiny 2. De esta forma, el comentario ha recibido mucha atención, no solo por filtrar acertadamente esta novedad, sino porque aquí también se menciona que Destiny 3 ya está en desarrollo bajo el nombre clave de “Payback”. Esto es lo que se comenta al respecto:

“Destiny 3 está (¿estaba? No lo sé) en desarrollo con el nombre en clave Payback. Uno de los grandes cambios para Destiny 3 es (fue, de nuevo, no sé) que las clases ya no existen y permiten que cualquier personaje especifique cualquier habilidad, ya que en cuanto a la tradición no hay razón para que no puedas (los cazadores aprendieron explícitamente a parpadear de los brujos y parpadear). no está ligado a un solo elemento, de ahí la lógica)”.