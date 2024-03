PlayStation no estaría contento con Bungie

No es un secreto que la situación en Sony Interactive Entertainment es complicada. Después de una serie de despidos, reestructuraciones, cierre de estudios y cancelación de proyectos, muchos se preguntan qué sucederá con PlayStation en el resto de la generación. Ahora, para echarle más leña al fuego, un nuevo rumor asegura que los directivos no están contentos con la forma en la que Bungie está manejado Destiny.

Recientemente, el youtuber conocido como Aztecross, creador de contenido de Destiny 2 y quien tiene una buena relación con Bungie, compartió un correo en donde se señala que actualmente hay una disputa de poder entre los creadores del juego como servicio y PlayStation, algo que podría afectar a este y futuros proyectos de la compañía. Esto es lo que se menciona al respecto:

“La perspectiva interna de Sony es muy negativa hacia Bungie en este momento. Se considera una inversión fallida y las estrategias que se discuten giran en torno a la recuperación de pérdidas. Un líder interno de Estados Unidos está luchando por tomar el control y enderezar el barco, mientras que otros en el Pacífico quieren un método mucho más duro. El exlíder estadounidense goza de un gran respeto por parte de los dirigentes extranjeros, por lo que es probable que se salga con la suya. La perspectiva de esa persona es que hay muchos ejecutivos “glotones” en Bungie que no están haciendo su trabajo y están obstaculizando la organización. Se cree que los trabajadores están capacitados, pero la dirección no puede cumplir con sus funciones. Bungie se encuentra en una situación difícil, porque el número de pedidos anticipados es menor de lo previsto (…). Sony cree que las finanzas no permitirán a Bungie evitar una adquisición incluso con otra ronda de despidos, ya que esto canibalizaría el desarrollo y los ingresos futuros. En general, Sony ha estado muy molesta con el liderazgo de Bungie. No han podido asesorar con éxito a los equipos de Sony y, si bien Lightfall alcanzó sus objetivos de ingresos internos, desde entonces no se han cumplido todos los objetivos debido a una caída cada vez mayor. Se cree que la adquisición permitiría a Sony convertir Destiny en un juego más rentable (…). El liderazgo de Sony quiere nutrir el juego y entiende que una monetización más agresiva no sería saludable. Sin embargo, habría un cambio de modelo de monetización, ya que se cree que el modelo actual es demasiado confuso. La principal diferencia entre el líder de Estados Unidos y los líderes de Japón que se salen con la suya es más importante para los títulos en desarrollo de Bungie. Si el liderazgo japonés se sale con la suya, los equipos para futuros títulos serán destruidos y reformados”.

El correo que comparte Aztecross es solo un rumor, puesto que por el momento no hay una filtración, reporte o información oficial que logre corroborar la lucha interna entre Bungie y PlayStation. El único detalle del que sí hay información previa son las bajas pre-ventas que se han hecho para la próxima expansión de Destiny 2.

Un detalle importante que menciona el correo, es la falta de resultados al asesorar a otros equipos. Recordemos que no hace mucho, PlayStation tenía múltiples juegos como servicio en desarrollo, entre ellos The Last of Us Online. Previo a la cancelación de este título, reportes aseguraron que Bungie dejó en claro que el trabajo de Naughty Dog no estaba listo para salir al mercado, lo cual ocasionó un retraso interno en ese momento.

Si bien es cierto que PlayStation compró a Bungie por $3.6 mil millones de dólares a principios de 2022, esto fue como una filial independiente de SIE, la cual iba a conservar a su personal directivo. Ahora, el correo ponen en cuestión esto, puesto que podríamos ver un completo control de Sony en un futuro.

Es importante mencionar que por el momento esto es solo un rumor, y no hay información adicional que soporte este mensaje. Sin embargo, tomando en consideración todo lo que ha sucedido con PlayStation en las últimas semanas, esto no sería una sorpresa para algunos. En temas relacionados, Bungie teme ser adquirido por completo por Sony. De igual forma, se retrasa la nueva expansión de Destiny 2.

La posibilidad de que Bungie cambie por completo es real. Si bien esto podría traer consecuencias positivas, también significaría despidos y un cambio radical que no garantiza un éxito. Al final del día, todo parece ser el resultado de los directivos que siempre desean ver más ganancias.

