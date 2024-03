PS5 Pro funcionaría con la retrocompatibilidad de PS6

Durante estas semanas ha sonado bastante el rumor de que habrá un supuesto PS5 Pro, del cual ya se dieron a conocer algunas funcionalidades esenciales como mayor potencia, y también que correría ciertos juegos más exigentes sin ningún tipo de problema en comparación a la consola actual. Con esto en mente, se ha dejado saber que la limitación de ciertos aspectos del CPU se habrían llevado a cabo para tener una especie de consideración con el sistema de retrocompatibilidad, algo que la gente gustará.

Según los expertos que han visto un documento técnico filtrado de Sony , la consola viene con una CPU que es idéntica a la PS5 estándar, pero viene con un Modo de alta frecuencia que aumenta a 3,85 GHz, una diferencia del 10 %. El conocido experto de AMD, Kepler, recurrió a Twitter para especular que esto podría deberse al complejo sistema de compatibilidad con versiones anteriores de Sony, por lo que el implementado será el mismo que de PS6 para no tener complicaciones.

Acá la cita de Kepler:

The way Sony handles BC is very complex, and it requires the new HW to run at the same or higher clock speed, even if the new HW is faster at lower clock speeds.

If they are using Zen6 dense cores for PS6, they can't target 4GHz+ for the PS5 Pro as that could break BC.

— Kepler (@Kepler_L2) March 17, 2024