La última expansión de Destiny 2 sufre de retrasos

Aunque para algunos haya pasado desapercibido, Destiny 2 sigue siendo un título que se sigue expandiendo de manera constante, teniendo a su público de nicho que sigue pasando horas y horas en el título junto a más amigos que comparten dicha afición. Y si bien algunos esperaban la siguiente aventura de este universo, parece ser que deberá ser mucho tiempo, o al menos los propios desarrolladores lo han confirmado mediante los medios oficiales.

La expansión conocida como The Final Shape se ha aplazado hasta el 4 de junio de 2024, cuando originalmente iba a llegar a mucho antes, y eso podría deberse a que el estudio está pasando por problemas que no son nada favorables, y que en muchos portales se ha estado advirtiendo. Desde hace semanas se reportó el recorte de personal en la empresa, y debido a que hay menos gente trabajando ahí, es posible que el ritmo de asistencia sea menor y por eso la primera fecha no iba a cubrirse.