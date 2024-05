Inti Creates anuncia nueva colección

Inti Creates es uno de los mejores estudios independientes del momento. Además de sus colaboraciones con Capcom, la compañía cuenta con extenso legado, y ahora todos los fans tendrán la oportunidad de experimentar algunas de sus experiencias más pequeñas gracias a una nueva colección para el Nintendo Switch.

Por medio de un nuevo tráiler, Inti Creates ha revelado la Inti Creates Gold Archive Collection para Nintendo Switch. Este es un paquete físico que incluye Mighty Gunvolt, Mighty Gunvolt Burst y PuzzMiX en un solo cartucho. Mighty Gunvolt será un “port completamente nuevo” y Burst viene con todo el DLC.

Lamentablemente, por el momento solo se ha confirmado un lanzamiento en Japón, y estará disponible el próximo 20 de agosto de 2024. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que esta colección llegue a nuestra región en un futuro, aunque sea solo de manera física. Junto a esto, te recordamos que no es tan difícil pedir juegos de Amazon Japón, por lo que la única barrera aquí es el idioma, pero considerando que estas tres entregas son plataformeros, no hay mucho que leer.

Recuerda, la Inti Creates Gold Archive Collection llegará al Nintendo Switch el próximo 20 de agosto de 2024, aunque solo en Japón por el momento. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Azure Striker Gunvolt 3. De igual forma, la franquicia de Azure Striker Gunvolt habría llegado a su fin.

Nota del Autor:

Inti Creates es un gran estudio, y su serie de Azure Striker Gunvolt, así como todos sus spin-offs, valen mucho la pena. Espero que esta colección, y más paquetes de este tipo, estén disponibles en nuestra región en un futuro. Más gente necesita conocer a este equipo de desarrolladores.

Vía: Inti Creates