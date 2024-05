Filtran la región de Resident Evil 9

Uno de los grandes rumores sobre Resident Evil 9 es el hecho de que esta experiencia será un juego de mundo abierto. Aunque Capcom aún no confirma esta información, una nueva filtración nos da nuevos detalles sobre este apartado, y ha revelado en dónde se llevará a cabo esta nueva entrega.

De acuerdo con Dusk Golem, famoso insider, Resident Evil 9 se llevará a cabo en un pueblo rural ficticio, en una isla en el Mar del Sudeste Asiático. Si bien esta no sería la primera vez en la que una entrega de esta serie se lleva a cabo en Asia, ya que hay partes de Resident Evil 6 que se desarrollan en China, esto suena como una propuesta refrescante para la serie.

A fictional rural town on an island in the Southeast Asia Sea inspired by Singapore specifically. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 5, 2024

Títulos como Resident Evil 4, 7 y Village se han desarrollado alejadas de la civilización, con solo un pequeño pueblo, y la mayoría de las interacciones con los locales han sido hostiles. De esta forma, Resident Evil 9 podría retomar lo visto en títulos como la segunda y tercera entrega, pero ahora con una mayor interactividad con el mundo.

Considerando que los rumores apuntan a una revelación en los próximos meses, seguido de un lanzamiento a principios de 2025, existe la posibilidad de que Capcom proporcione información oficial en solo unas semanas. En temas relacionados, parece que Resident Evil 9 ha sufrido de un retraso. De igual forma, filtración le pone fecha a esta nueva entrega.

Nota del Autor:

La idea de un Resident Evil de mundo abierto sigue siendo algo que no me termina de convencer, pero no dudo de que Capcom sea capaz de entregarnos algo que sea terrorífico y una evolución sustancial de la fórmula de la serie. Solo es cuestión de esperar para ver qué sucederá.

Vía: Dusk Golem