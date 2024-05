Durante los últimos días, miles de usuarios de PC se vieron en la necesidad de crear una cuenta de PlayStation Network, específicamente aquellos que deseaban seguir jugando Helldivers 2 en Steam. Si este proceso te resulta complicado, no te preocupes, aquí te decimos cómo crear una cuenta de PSN directamente desde tu PC.

Crear una cuenta de PlayStation Network en PC es un proceso bastante sencillo, y algo que no te toma más de cinco minutos. Todo lo que necesitas hacer es seguir los siguientes pasos, y en cuestión de un parpadeo tendrás una cuenta de PSN lista para usarla en tu PlayStation 4, PlayStation 5 y, de ser necesario, en PC.

Abre el navegador en tu computadora y ve a la página crear una nueva cuenta de Sony Entertainment Network.

Ingresa tus datos personales, como tu dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento e información de ubicación, y luego elige una contraseña.

Selecciona Acepto. Es importante mencionar que al crear tu ID en línea de PSN, no podrás cambiarla en el futuro. Estás vinculado para siempre a la dirección de correo electrónico que utilizaste para crear la cuenta de PSN.

Verifica tu dirección de correo electrónico con el enlace proporcionado en el correo electrónico que Sony te envía después de completar el paso anterior.

Vuelve al sitio web de Sony Entertainment Network y selecciona Continuar.

Selecciona la imagen Actualizar cuenta en la página siguiente.

Elige la ID en línea que otros verán cuando juegues en línea.

Selecciona Continuar.

Termina de actualizar tu cuenta de PlayStation Network con tu nombre, preguntas de seguridad, información de ubicación e información de facturación opcional, presionando Continuar después de cada pantalla.

Selecciona Finalizar cuando hayas terminado de completar los detalles de tu cuenta de PSN.

Esto es todo lo que necesitas hacer. Si bien el crear una cuenta de PSN directamente desde tu consola de PlayStation tiene un par de modificaciones, el proceso es básicamente el mismo. Como ya lo mencionamos, este es un proceso que te toma solo un par de minutos, y es todo menos complicado. De esta forma, no tienes una excusa para no hacer esto.

Recordemos que Helldivers 2 en PC exigía a los jugadores vincular su cuenta de Steam con la PlayStation Network, y si bien esto ya no sucederá, no se descarta la posibilidad de que algo similar ocurra en un futuro con otro port de PlayStation en esta plataforma. En temas relacionados, Helldivers 2 ya no exige que vincules tus cuentas.

Nota del Autor:

Este es un proceso sencillo. Si bien es probable que PlayStation implementó esto después de ver el éxito que tuvo Helldivers 2, y deseaban tener más información de los jugadores, aquellos que se encuentran en países en donde la PlayStation Network sí está disponible, no tenían muchas razones para quejarse.

Vía: Lifewire