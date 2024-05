Hades II ya está disponible en PC

Después de meses de espera, ya está disponible Hades II en early access en Steam. Esto quiere decir que todos los fans del trabajo de Supergiant Games ya tienen la oportunidad de disfrutar de la secuela de uno de los roguelike más aclamados de los últimos años.

En estos momentos, ya puedes ingresar a Steam y la Epic Games Store, y comprar Hades II en early access por solo $30 dólares, o $334.99 pesos. Esto te dará acceso a una experiencia limitada. Sin embargo, Supergiant Games ha revelado que esta entrega recibirá actualizaciones cada par de meses, las cuales agregarán múltiples elementos narrativos y de gameplay. Esto fue lo que se comentó al respecto:

🌒HADES II is HERE !!🌘

Experience the bewitching sequel to our god-like rogue-like, now available in Early Access.

