En la madrugada del día de hoy, Nintendo por fin confirmó que en algún punto del año fiscal en curso se llevará a cabo la revelación oficial del sucesor del Switch. Junto a esta información, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía japonesa, habló un poco más sobre lo que podemos esperar de este nuevo hardware, y sobre el tipo de consola que llegará a ser el Switch 2.

Durante una junta con accionistas, Furukawa mencionó que el sucesor de su consola actual es considerado como “el siguiente modelo del Switch”. A la par, el presidente de Nintendo señaló que la compañía sigue comprometida para entregarle a los usuarios experiencias únicas y originales. Esto fue lo que comentó al respecto:

In the results call when asked if the next gen console was brand new or … Furukawa answered "Switch next model is the appropriate way to describe it" 🙂 #NintendoSwitch #NintendoSwitch2 https://t.co/ytF4oh0fN0

— David Gibson (@gibbogame) May 7, 2024