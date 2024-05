Después de años de especular sobre el sucesor del Switch, Nintendo por fin ha hablado de forma oficial sobre su siguiente consola. Aunque los detalles son escasos por el momento, Shuntaro Furukawa, presidente de la compañía japonesa, ha confirmado que en algún punto de este año fiscal tendremos la revelación del Switch 2.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Nintendo compartió un mensaje en donde por fin han hablado públicamente sobre su siguiente gran consola. Aquí, el presidente de la compañía japonesa ha señalado que han pasado más de nueve años desde la confirmación del Switch, y planean hacer lo mismo con su sucesor en algún punto del año fiscal en curso. Esto fue lo que Furukawa comentó al respecto:

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

