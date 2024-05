Ya hay fecha para el siguiente Nintendo Direct

En la madrugada del día de hoy, Nintendo compartió dos anuncios muy importantes que los fans han esperado escuchar. El primero de estos es la confirmación de cuándo tendremos el primer vistazo del Switch 2, y el segundo es la revelación de que un nuevo Nintendo Direct se llevará a cabo el próximo mes de junio, el cual estará enfocado por completo en el software para el modelo actual del Switch.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Nintendo confirmó que en algún punto del próximo mes de junio se llevará a cabo una de sus ya clásicas presentaciones digitales, la cual estará enfocada por completo en los juegos que llegarán al Switch durante la segunda mitad del año. Esto fue lo que comentó Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, al respecto:

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…

