Xbox cierra Tango Gameworks y más estudios

En septiembre de 2020, Microsoft reveló que había adquirido a ZeniMax Media por $7.5 mil millones de dólares, transacción que se completó en el 2021. Ahora, a tres años de este histórico evento, Microsoft ha confirmado el cierre de cuatro estudios, incluyendo Tango Gameworks, lo cual llevará al despido de múltiples trabajadores.

Por medio de un correo compartido por Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, se ha confirmado que Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios y Roundhouse Games cerrarán sus puertas para siempre. En el caso de Roundhouse Games, el equipo ha sido absorbido por ZeniMax Online Studios, desarrolladores de The Elder Scrolls Online.

El último trabajo de Arkane Austin fue Redfall, uno de los proyectos más ambiciosos del estudio, el cual terminó por convertirse en uno de los mayores fracasos del 2023. Respecto a este título, Microsoft ha confirmado que el desarrollo de actualizaciones y expansiones ha terminado, y todos los jugadores que adquirieron el DLC de Hero de esta entrega pueden solicitar un reembolso. Si bien los servidores en línea se mantendrán activos, al menos por el momento, no hay planes para ofrecerle un soporte a este título.

Por su parte, Tango Gameworks era el único estudio japonés de Microsoft. A diferencia de Arkane Austin, los desarrolladores de títulos como Hi-Fi Rush, Ghostwire: Tokyo y The Evil Within han gozado de un éxito crítico, aunque las ventas de sus últimos juegos no han sido tan altas como seguramente Microsoft hubiera deseado. Esta es, sin lugar a dudas, la pérdida más grande en esta ocasión.

En su correo, Booty ha señalado que los recursos destinados a estos cuatro equipos serán redirigidos a otro tipo de proyectos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hoy les comparto los cambios que estamos realizando en nuestros equipos Bethesda y ZeniMax. Estos cambios se basan en priorizar títulos de alto impacto y seguir invirtiendo en la cartera de juegos exitosos y mundos queridos de Bethesda que ustedes han nutrido durante muchas décadas. Duplicar estas franquicias e invertir para construir otras nuevas requiere que analicemos todo el negocio para identificar las oportunidades que están mejor posicionadas para el éxito. Esta nueva priorización de títulos y recursos significa que algunos equipos se realinearán con otros y que algunos de nuestros colegas nos dejarán. Con esta consolidación de nuestros equipos de Bethesda, para que podamos invertir profundamente en nuestra cartera de juegos y nuevas IP, también se eliminará una pequeña cantidad de roles en equipos editoriales y corporativos selectos de Bethesda. Aquellos cuyos roles se verán afectados serán notificados hoy y les pedimos que traten a sus colegas salientes con respeto y compasión. Brindaremos todo nuestro apoyo a quienes se vean afectados por las notificaciones de hoy y durante sus transiciones, incluidas las indemnizaciones por despido informadas por las leyes locales. Estos cambios no son un reflejo de la creatividad y las habilidades de las personas talentosas de estos equipos ni de los riesgos que asumieron para probar cosas nuevas. Reconozco que estos cambios también son perjudiciales para los distintos equipos de soporte de ZeniMax y Bethesda que llevan nuestros juegos al mercado. Estamos tomando estas difíciles decisiones para crear capacidad para aumentar la inversión en otras partes de nuestro portafolio y centrarnos en nuestros juegos prioritarios. Bethesda sigue siendo uno de los pilares clave de Xbox con un sólido portafolio de juegos increíbles y comunidades prósperas. Si miramos hacia el futuro, hay una impresionante lista de juegos en el horizonte. Solo en 2024 tenemos Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones y The Great Circle, y Golden Road de The Elder Scrolls Online. A medida que alineamos nuestros planes y recursos para prepararnos mejor para el éxito en esta industria compleja y cambiante, nuestros equipos en Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online Studios y los equipos corporativos y editoriales de Bethesda estarán bien. Estamos posicionados para construir nueva propiedad intelectual, explorar nuevos conceptos de juegos y expandir nuestras franquicias existentes”.

Por su parte, estudios como id Software, Bethesda Game Studios, Arkane Lyon y MachineGames no han sufrido de algún cambio, al menos por el momento. Junto a esto, se desconoce qué sucederá con propiedades como Prey y The Evil Within, pero es muy probable que no veremos a estas series por un largo tiempo.

Junto a esto, se desconoce la cantidad de personas que perderán su trabajo, pero considerando que Booty ha confirmado que todos los afectados recibirán correos el día de hoy, solo es cuestión de tiempo antes de que veamos el verdadero impacto de esta decisión.

Esta es una terrible noticia. El cierre de cuatro estudios no es algo que se debe tomar a la ligera. Cientos, o miles, de empleados perderán su trabajo y múltiples series han sido enlatadas, probablemente para siempre. El caso de Tango Gameworks es muy lamentable, y es probable que algunos equipos de Activision Blizzard sean los siguientes. Este es otro ejemplo de cómo gastar mucho dinero y ver pocos ingresos es algo en lo que Microsoft ha fallado en esta generación.

