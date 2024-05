Filtran las fechas de lanzamiento de juegos de Xbox

2024 pinta para ser uno de los mejores años de Xbox. No solo estamos a unas semanas del lanzamiento de Senua’s Saga: Hellblade II, sino que en la segunda mitad del año veremos la llegada de título como Indiana Jones and the Great Circle y Avowed. Aunque aún no hay una fecha de lanzamiento exacta para estas entregas, una nueva filtración nos revela cuándo tendremos la oportunidad de experimentar todo lo que Xbox tiene para nosotros en el 2024.

De acuerdo con información de The Verge, durante el Xbox Games Showcase que se llevará a cabo el próximo 9 de junio se darán a conocer las fechas de lanzamiento de múltiples juegos en desarrollo. Uno de estos es Shattered Space, el DLC de Starfield, el cual estará disponible en el mes de septiembre. Seguido de esto, Microsoft Flight Simulator 2024 y Avowed llegarán en algún punto de noviembre.

Para cerrar el año, Xbox tiene pensado lanzar Indiana Jones and the Great Circle en diciembre de 2024. Si bien estos son todos los juegos confirmados hasta el momento, se espera que el siguiente Call of Duty sea revelado en la presentación de Xbox Games Showcase y esté disponible en octubre de este año.

Si bien no hay fechas concretas, las ventas de lanzamiento que ha proporcionado The Verge suenan muy posibles, y deja en claro que la segunda mitad del año veremos constantes lanzamientos de Xbox. Junto a esto, se espera que en el evento de verano veamos algún par de anuncios completamente nuevos que nos den una idea del futuro de esta compañía después del 2024.

Recuerda, Shattered Space estaría disponible en septiembre, seguido del nuevo Call of Duty en octubre, Microsoft Flight Simulator 2024 y Avowed en noviembre, y el año terminará con Indiana Jones and the Great Circle en diciembre. Ahora solo nos queda esperar por algún tipo de confirmación por parte de Xbox. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Xbox Games Showcase aquí. De igual forma, esta es la nueva información de Shattered Space.

Nota del Autor:

Parece que el ciclo de Xbox es dejar pasar un año o año y medio sin algún lanzamiento importante, y después ocupar los últimos meses del año lanzando juegos grandes uno tras otro. Será interesante ver si la compañía tiene pensado rectificar esta estrategia para constantemente ofrecer juegos, en lugar de juntar todo en un periodo cercano.

Vía: The Verge