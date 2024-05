No es un secreto que el precio de los servicios de streaming ha aumentado considerablemente en los últimos años. Esto no solo se debe a una razón, sino que hay múltiples factores que determinan esta decisión. De esta forma, un nuevo análisis ha revelado cómo plataformas como Disney+, Max y Netflix han cambiado sus planes en los últimos años, y si esto tiene alguna justificación.

Recientemente, The CIU, empresa dedicada a la estadística, compartió un informe en donde nos muestra el aumento que han tenido los planes básicos de plataformas como Netflix desde su inicio hasta finales de 2022 Aunque muchos han señalado que esto se debe, principalmente, a la inflación, aquí podemos ver que este no es el caso.

Al utilizar la calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero de 2018 y marzo de 2024, la inflación de México en este periodo de tiempo ha sido de un 35.70%, por lo que se habla de una tasa de 5.8% anual. De esta forma, se ha revelado que algunas compañías, como Netflix, han aumentado el precio de sus servicios más allá de lo que deberían.

Para comenzar, la suscripción básica de Netflix pasó de los $109 a los $219 en los últimos seis años. Al calcular la inflación, el precio debería de ser de $155 pesos, por lo que vemos un incremento de más de $60 pesos. Prime Video, por su parte, originalmente costaba $75 pesos, y hoy en día encontramos la suscripción a $149 pesos, cuando tendría que ser de aproximadamente $106 pesos.

Sin embargo, no todas las compañías han aumentado su precio más allá de lo debido. Por ejemplo, Max comenzó con un plan más básico de $149 pesos, y actualmente cuesta $199 pesos. En este caso la inflación marca que debería ser de al menos $211 pesos, es decir, sale más barato el plan de lo que marca el cálculo.

Por su parte, Disney+ tuvo un precio inicial de $159 y en cuatro años ha alcanzado los $179 pesos, algo por debajo de la inflación, ya que tendría que estar más cerca de los $200 pesos en su versión más básica. De esta forma, queda claro que las compañías tienen la última palabra en este apartado. En temas relacionados, estos son los estrenos de Netflix para mayo de 2024. De igual forma, una nueva serie live action de Scooby-Doo llegará a esta plataforma.

Nota del Autor:

Está claro que las compañías solo buscan dinero, y si bien Disney+ y Max no tienen un aumento sustancial, esto no significa que no veamos algo así en un futuro. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este apartado en los próximos años.

Vía: Xataka