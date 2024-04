Fecha del nuevo Xbox Games Showcase

Después de confirmar un evento para el verano de este año hace un par de meses, el día de hoy Xbox por fin ha revelado todos los detalles relacionados con la siguiente edición del Xbox Games Showcase, el cual tendrá una sorpresa relacionada con una de las series más amadas de la compañía.

El siguiente Xbox Games Showcase se llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio a las 10:00 AM (hora del Pacífico), o 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí, tendremos nuevos vistazos a los futuros proyectos de Xbox, como lo son Indiana Jones and the Great Circle y Avowed. De igual forma, no se descarta alguna sorpresa para todos los fans de la compañía. Junto a esto, no hay que olvidar que este será el primer año en el que los juegos de Activision Blizzard formen parte de la presentación, por lo que también tendríamos una mirada a la expansión de Diablo IV.

Al terminar ese evento, comenzará una presentación enfocada completamente en una de las grandes revelaciones de ese día. Aunque por el momento se desconoce exactamente cuál será el juego que protagonizará la segunda presentación, rumores apuntan a que se trata de Gears 6, pero tampoco se descarta la posibilidad de que este espacio esté dedicado al siguiente gran Call of Duty, o incluso que sea algo completamente nuevo.

Solo nos queda esperar para ver todo lo que Xbox tiene para nosotros. Recuerda, el Xbox Games Showcase se llevará a cabo el 9 de junio a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, publishers consideran abandonar a Xbox. De igual forma, Xbox recibe buenos ingresos.

Nota del Autor:

Este tiene el potencial de ser uno de los mejores eventos del verano. No solo tendremos nuevos vistazos a títulos como Indiana Jones and the Great Circle, sino que algunas revelaciones nos esperan, y todos los rumores indican a una aparición de Silksong en esta presentación.

Vía: Xbox