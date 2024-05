Dragon Ball Super confirma al heredero de Goku

Goku es uno de los Guerreros Z más fuertes en Dragon Ball, pero como cualquier otra persona, está destinado a morir. De esta forma, el saiyajin ha buscado a un digno heredero que pueda proteger a la Tierra en su ausencia. Aunque muchos han señalado a Gohan como el único capaz de tomar este puesto, el capítulo más reciente de Dragon Ball Super nos muestra quién tomará este rol en un futuro.

Después de una larga ausencia de la Tierra, Goku y Vegeta regresan con sus familias, y la primera parada que hace nuestro protagonista es la escuela de Pan, su nieta, en donde, en lugar de ser recibido con un abrazo, es atacado. Afortunadamente, no hay peligro, y Kakaroto ve esto como una forma de ver el espíritu saiyajin en la hija de Gohan.

Si bien no está dicho de forma clara, el manga de Dragon Ball Super deja en claro la relación que hay entre Goku y Pan en tan solo un par de paneles. Esto es algo que también vimos en Dragon Ball GT, y si bien el trabajo oficial de Toyotaro será diferente a la continuación de Dragon Ball Z por parte de Toei Animation, parece que esta historia está enfocada en mostrarnos cómo es que Goku encontrará a su sucesor.

Sin embargo, no sabemos cómo es que esta historia llegará a su fin. Tras el fallecimiento de Akira Toriyama, el manga de Dragon Ball Super entró en una pausa indefinida, y no sabemos qué sucederá con Goku y compañía. De esta forma, es muy probable que el siguiente sea el último de la obra de Toyotaro. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero. De igual forma, Godzilla x Kong está inspirado en este anime.

Nota del Autor:

El futuro de Dragon Ball es incierto en estos momentos. Si bien múltiples proyectos están en marcha, el manga de Super es una producción que probablemente termine anticipadamente. Considerando la industria del manga, será un milagro si esta historia logra un final.

Vía: Dragon Ball Super