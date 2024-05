¡Nuevo juego del universo de Batman Arkham!

Después del fracaso rotundo que fue Suicide Squad: Kill the Justice League, los fans pensaron que el universo de Batman Arkham había llegado a su fin. Sin embargo, un nuevo tráiler nos ha dado el primer vistazo oficial a Batman: Arkham Shadow, la siguiente gran aventura del Caballero de la Noche en el mundo creado por Rocksteady.

De manera completamente inesperada, se ha confirmado que Batman: Arkham VR, título que llegó al mercado en el 2016, tendrá una secuela. En esta ocasión, Batman: Arkham Shadow llegará a Meta Quest 3, el dispositivo de VR de Facebook, y estará disponible en algún punto del otoño de 2024. Aunque por el momento no hay muchos detalles, se espera que durante el Summer Game Fest de este año se comparta más información al respecto. Esta es su descripción:

“El mal acecha en las calles. La ciudad de Gotham está en peligro. Y tú eres el único que puede salvarlo. Prepárate para ingresar a Gotham para una nueva historia ambientada en la franquicia Batman: Arkham en Meta Quest 3 a finales de 2024”.

Si bien Batman: Arkham VR fue desarrollado por Rocksteady, Batman: Arkham Shadow está a cargo de Camouflaj y Oculus Studios. Considerando el destino del Caballero de la Noche en Suicide Squad: Kill the Justice League, es muy probable que esta nueva entrega se desarrolle después de los eventos Arkham Knight. Solo nos queda esperar al próximo 7 de junio para tener más información al respecto.

Recuerda, Batman: Arkham Shadow llegará exclusivamente a Meta Quest 3 en algún punto del otoño de 2024. En temas relacionados, filtran gameplay del juego cancelado de Batman de Christopher Nolan. De igual forma, The Batman 2 se ha retrasado.

Nota del Autor:

Después del mal sabor de boca que fue Suicide Squad: Kill the Justice League, es muy probable que Batman: Arkham Shadow tenga una recepción positiva. Aunque el mercado de Meta Quest 3 no es tan grande, es probable que este sea un juego capaz de vender hardware. Lo extraño es que el PlayStation VR2 no fue considerado, al menos por el momento.

Vía: Meta Quest