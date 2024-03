The Batman 2 se retrasa hasta el 2026

The Batman es una de las adaptaciones más aclamadas del Caballero de la Noche. La primera cinta fue un éxito, al grado de que hace tiempo se confirmó que una secuela ya estaba en producción. Originalmente, The Batman 2 estaba planeada para llegar al mercado el 3 de octubre de 2025. Sin embargo, un nuevo reporte ha revelado que esta cinta ha sufrido de un retraso de un año.

De acuerdo con Deadline, The Batman 2 llegará al cine hasta el 2 de octubre de 2026. El medio ha señalado que este es el resultado de las huelgas de actores y guionistas que se llevaron a cabo el año pasado. Junto a esto, la nueva fecha le daría el espacio a Superman de James Gunn de brillar, la cual se estrenará el 11 de julio de 2025.

Por el momento no hay información oficial por parte de Warner Bros. o Matt Reeves. Sin embargo, es muy probable que pronto tengamos más detalles al respecto. Aunque los planes de James Gunn para el nuevo DCU ya cuentan con un Batman, The Batman no se desarrolla en este universo. Solo nos queda esperar para ver cómo es el público reaccionará a esta noticia.

Recuerda, The Batman 2 ahora se estrenará hasta el 2 de octubre de 2026. En temas relacionados, Barry Keoghan regresará como Joker en esta cinta. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo vistazo a Batman Aztec.

Nota del Editor:

The Batman es la mejor película de Batman, y es triste el tener que esperar más de dos años para disfrutar de lo que probablemente también sea una de las mejores cintas de este género.

Vía: Deadline