Barry Keoghan regresa como Joker en The Batman 2

The Batman fue una de las adaptaciones más aclamadas del Caballero de la Noche, al grado de que una secuela ya está en desarrollo. Aunque aún no tenemos mucha información sobre esta nueva cinta, todo parece indicar que Barry Keoghan retomará su papel como el Joker, aunque no sería el villano principal.

Por medio de una nueva entrevista con Variety, Keoghan fue cuestionado ante sus planes a futuro. Aquí, el medio señaló que el actor formará parte de The Batman 2 en donde le dará vida una vez más al personaje de Joker. Sin embargo, Keoghan nunca confirma o desmiente esta información. Sin embargo, considerando que estamos hablando de uno de los sitios de cine más importantes a nivel mundial, es muy probable que no cometieron un error.

Recordemos que Keoghan apareció como el Joker en The Batman durante una escena que involucró al Riddler. No fue sino hasta que Matt Reeves compartió una escena eliminada en el internet, que por fin pudimos ver a este villano interactuar con el Caballero de la Noche. Ahora, respecto a su papel en la secuela, se ha comentado que el antagonista no tomaría un rol principal, y en su lugar sería un personaje secundario.

Por el momento no hay información clara sobre la participación del Joker en The Batman 2, pero conforme nos acerquemos al estreno de esta cinta, es muy probable que todas nuestras dudas tengan una respuesta. En temas relacionados, se revela arte de una película de Batman Beyond que nunca veremos. De igual forma, James Gunn crítica las películas de Batman.

Nota del Editor:

Espero que, a lo mucho, el Joker solo sea un personaje secundario en las películas de The Batman. Si bien es cierto que su papel es fundamental en los cómics, hay espacio para que otros villanos tengan la atención del público en la pantalla grande, algo que funcionó muy bien con el Riddler.

Vía: Variety