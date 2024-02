Batman Beyond es considerada por muchos como una de las mejores obras del Caballero de la Noche. Sin embargo, parece que Warner Bros. no lo ve así. Después del estreno de la serie animada, no hemos visto mucho de Terry McGinnis más allá de unos cómics, puesto que nunca ha llegado al live action o a la pantalla grande. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro, puesto que uno de los productores de Spider-Verse ha propuesto una cinta animada de Batman Beyond con el estilo visual de Across the Spider-Verse.

Por medio de sus redes sociales, Patrick Harpin, escritor y director de cintas como My Dad the Bounty Hunter, y Yuhki Demers, diseñador de producción y productor de Spider-Man: Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, han compartido una serie de imágenes que nos muestran cómo se vería una película de Batman Beyond al más puro estilo de la última cinta animada de Spider-Man. Esto fue lo que comentaron al respecto:

“Antes de presentarnos, nos advirtieron ‘no hay absolutamente ninguna manera de que podamos hacer una película de Batman Beyond’, pero les encantó nuestro entusiasmo. Presentamos el esquema de toda la película y lo que empezó como un ‘nunca’ se convirtió en un ‘tal vez’”.

Concept art from a pitched ‘BATMAN BEYOND’ animated film — by director Patrick Harpin and PD Yuhki Demers (‘Across the Spider-Verse’). “Before we pitched, they warned us ‘there is absolutely no way we can do a Beyond movie’, but they loved our enthusiasm. We pitched the outline… pic.twitter.com/39ma1Z4oZp — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 20, 2024

De esta forma, cuando se presentó la idea de una película animada de Batman Beyond, estaba claro que el proyecto nunca sería una realidad. Sin embargo, el entusiasmo de Harpin y Demers cambió el “nunca”, a un “tal vez”. Han pasado cinco meses desde este momento, y hasta el momento sigue sin haber una respuesta clara a esta propuesta. Es así que los responsables han optado por llevar su trabajo a las redes, y pedirle ayuda a los fans.

Esta no es la primera vez que algo así sucede. Recordemos que Fox y Marvel no estaban interesados en hacer una película de Deadpool. Sin embargo, cuando se “filtró” el material que se tenía, los fans exigieron ver esta cinta hecha una realidad, y hoy en día Deadpool y su secuela no solo son consideradas de los mejores largometrajes de héroes, sino que han logrado recaudar millones de dólares, incluso con su clasificación para adultos.

Es así que Harpin y Demers esperan que algo similar vuelva a suceder con su película de Batman Beyond. En redes, los fans han reaccionado positivamente, exigiendo que este proyecto se vuelva una realidad. Ahora, la última decisión la tiene Warner Bros., y considerando que han cancelado películas ya listas para salir a las salas de cine, como Batgirl y Coyote vs. Acme, no es una garantía de que, en dado de aprobarse esta cinta, la veamos en un futuro.

Solo nos queda esperar para ver cuál será el futuro de Batman Beyond. En temas relacionados, fan crear versión live action de Batman Beyond. De igual forma, así se vería una versión live action de Batman Beyond. De igual forma, un nuevo traje llega a los juegos de Batman Arkham.

Nota del Editor:

Espero que este proyecto se vuelva una realidad, y que no sea cancelado. Batman Beyond es una de mis series animadas favoritas, y la idea de ver una cinta con el estilo visual de Spider-Verse, es algo que suena como un hecho realidad. Sin embargo, la realidad es que esto probablemente no sucederá.

Vía: Patrick Harpin