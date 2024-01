Crean versión live action de Batman Beyond

Es sorprendente que la franquicia de Batman ha tomando un fuerte renacimiento, pues productos como la película más reciente protagonizada por Robert Pattinson, así como su secuela confirmada se ha llevado la atención de la gente, incluso el personaje será invitado especial en el juego de Suicide Squad. Aún con eso, se está buscando revivir una serie muy querida pero desde otro punto, y los más grandes fanáticos de la misma han decidido dar el paso adelante mientras DC decide qué hacer con esta saga alterna.

Hablamos claramente de Batman Beyond, a la cual en latam se le tradujo originalmente como ” Del Futuro”, misma en la que vemos a un dueño del traje menos experimentado, pero que tal cual no se trata de la versión que conocemos, sino alguien que vive muchos años adelante. A pesar de que su estilo de dibujo no convenció demasiado en un inicio, con el pasar del tiempo se quedó con el cariño de la gente, a tal punto de que se consideró hacer la versión live action, algo que ya es una realidad pero no de forma oficial.

Esta película corta llevaría el nombre de Batman Beyond: Year One y ya tiene su primer tráiler elaborados por los fans de la obra.

Aquí lo puedes checar:

Esta es la sinopsis:

El año es 2050 . Han pasado años desde la desaparición de Batman. Gotham se ha reconstruido como una ciudad del futuro, ahora conocida como Neo Gotham . Está repleto de luces de neón, tecnología del mañana y nuevos villanos recorriendo las calles en ausencia del cruzado con capa. Es decir, hasta que un joven Terry McGinnis descubre la identidad de un anciano Bruce Wayne como Batman y se encarga de tomar el mando. Nuestra historia sigue a Terry varios meses después de convertirse en Batman. Si bien ha recibido algo de entrenamiento, todavía es un luchador contra el crimen bastante nuevo. Una organización criminal conocida como Royal Flush Gang , enemigos de Bruce desde hace mucho tiempo, ha resurgido recientemente en Gotham con una nueva familia a cargo. Únase a nosotros mientras observamos cómo se desarrolla el viaje de Terry.

Vale la pena mencionar, que el proyecto está siendo pagado por los propios seguidores, y en la página de IndieGogo pueden dejar su donación a cambio de recompensas futuras que van desde aparecer en los créditos hasta conocer a los responsables de la filmación. Para este momento han pasado la primera meta, pero esperan recibir más dinero para que así esto se convierta en una cinta entera, el estreno aún no está confirmado y parece que buscarán pagar la licencia a Warner para no tener problemas con los derechos.

Vía: Indiegogo

Nota del editor: Es una manera interesante de seguir sacando películas del personaje pero en otros universos, a eso se agrega que también habrá un reinicio del mismo ahora que James Gunn trabaja en DC. Valdrá la pena echarle un vistazo a esta película cuando finalmente esté terminada.