Dan Schneider demanda a los creadores de Quiet on Set

Desde hace algunos meses los ojos han estado puestos en las polémicas de Nickelodeon que sonaron décadas atrás, las cuales se relacionan directamente a los abusos hacia las personas menores de edad que trabajaron en diversas series del canal, entre ellas Drake y Josh, iCarly, Victorious, y algunas más de fama inmensa. Y esto nos lleva a declaraciones que se han dado hacia productores y managers de este canal incluso el propio Drake Bell ha salido a testificar sobre la oscura situación en el documental Quiet on Set.

Sin embargo, hay una persona en la que se piensa de forma recurrente cuando la palabra “abusos” y “Nickelodeon” se juntan en la misma oración, y ese sujeto es Dan Schneider. productor de varias series live action que se convirtieron en fenómenos de la televisión y a día de hoy se siguen pasando en la cadena de color naranja. Pero eso no hace que algunos actores que ahora son adultos hablen de cómo lo pasaron mal debido a su presencia, y de hecho, durante la producción ha sonado bastante su nombre.

Esto nos lleva a que Schneider está demandando a los productores después de que la serie de HBO revelara detalles de importantes acusaciones de abuso durante su estancia en la empresa de entretenimiento. La demanda afirma que el ex showrunner no tenía conocimiento del abuso sexual detallado en el documental por parte del entrenador de diálogo y actuación Brian Peck y otros adultos. También se dice que el documental fue realizado con el fin de generar “clickbait, calificaciones y vistas”.

De hecho, Schneider ha emitido múltiples declaraciones en respuesta a las acusaciones, asumiendo la responsabilidad por comportamientos como buscar masajes en el set, pero negando otros.

Aquí sus comentarios:

Recientemente, la serie documental Quiet on Set destacó los errores que cometí y el mal juicio que exhibí durante mi tiempo en Nickelodeon, la mayoría de los cuales ocurrieron hace décadas durante mis inicios como productor, trabajando en programas para Tollin/ Producciones Robbins.

No hay duda de que a veces fui un mal líder. Me disculpo sinceramente y me arrepiento por ese comportamiento, y continuaré asumiendo la responsabilidad por ello. Sin embargo, después de ver Quiet on Set y su tráiler, y las reacciones ante ellos, Lamentablemente, no tengo más remedio que emprender acciones legales contra las personas que están detrás de esto. En su intento exitoso de engañar a los espectadores y aumentar los índices de audiencia, fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que yo estaba involucrado o facilitado crímenes horribles cometidos por verdaderos depredadores de niños. han sido procesados ​​y condenados.

No tengo ninguna objeción a que nadie destaque mis fracasos como jefe, pero está mal inducir a error a millones de personas a la falsa conclusión de que estuve involucrado de alguna manera en actos atroces como los cometidos por depredadores infantiles. Se lo debo a mí, a mi familia y a las muchas personas maravillosas involucradas en la realización de estos programas para dejar las cosas claras.