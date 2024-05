Se anuncia colaboración de Krispy Kreme con Pokémon

La franquicia de Pokémon es tan popular, que ha tenido colaboraciones con muchas marcas a lo largo de su existencia, por lo que hemos visto la aparición de estos personajes en los cereales, tennis, ropa, accesorios y hasta aviones decorados de Japón que llevan a Pikachu en los costados. Y eso nos lleva a un nuevo anuncio que ha vuelto loco al mundo, pues ahora la marca de donas más famosa de Estados Unidos estarán teniendo una alianza con los monstruos de bolsillo,

Se ha confirmado por parte de Krispy Kreme, que ya tienen en su repertorio de productos donas temáticas de la saga famosa japonesa, con figuras de Pikachu, Diglett, Psyduck, Ditto y Jygglypuff. Cinco de las criaturas favoritas de los fans que querrán obtenerlos a como dé lugar. Y la fecha para esto es a partir ya, por lo que en este momento es posible acudir a las sucursales de esta cadena de comida rápida para consumir estos modelos extravagantes.

Sin embargo, hay malas noticias con esta colaboración, puesto que estamos totalmente descartados de poder probar estos postres con pan, y el público elegido para tener ese privilegio es ni más ni menos que la región de Corea del Sur, lo cual nos lleva a que incluso Estados Unidos no podrá consumir los productos. Esto no es nada nuevo, ya que tuvieron alianzas con diversas marcas de donas, pero estas nunca han llegado a este lado del mundo y esta no será la excepción.

Acá una descripción de Krispy Kreme: