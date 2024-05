El nuevo Call of Duty será revelado muy pronto

El año pasado finalmente se cerró la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y con ese trasfondo la gente está pensando cuál será el futuro de las grandes franquicias de estos desarrolladores, sobre todo la de Call of Duty, pues en su tiempo Sony se negó a firmar un contrato de ciertos años para que estos juegos continuaran llegando a PlayStation. Y ahora que se ha lanzado el reboot de Modern Warfare 3, parece que la sub saga de Black Ops y su siguiente entrega va en camino.

Según lo que se ha reportado por parte de los medios, mineros de datos han encontrado referencias después de la última actualización de Warzone de que Black Ops 6, con nombre en código Cerberus, se revelará a finales de este mismo mes. Entre los archivos encontraron la referencia “s3_cerberus_reveal” en múltiples ocasiones, y un plano de Call of Duty 2024 extraído de datos revela “SALLY 6”, lo que sugiere que el título de este año se llamará simplemente COD: Black Ops 6.

