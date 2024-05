Aunque la recepción crítica de la serie de The Lord of the Rings: The Rings of Power no fue la mejor, la serie de Amazon se convirtió en una de las producciones más exitosas de la compañía, con más de 100 millones de personas viendo esta adaptación del trabajo de J.R.R. Tolkien. Ahora, el día de hoy se ha liberado el primer tráiler de la segunda temporada de The Rings of Power, confirmando su fecha de estreno en Prime Video.

Después de meses de anticipación, el día de hoy se ha estrenado el primer tráiler de la segunda temporada de The Rings of Power, el cual confirma que los nuevos episodios estarán disponibles a partir del próximo 29 de agosto de 2024. Junto a esto, se ha liberado la descripción oficial de esta continuación:

“En la segunda temporada de Los anillos de poder, Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro en ascenso ahora debe confiar en su propia astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán unir a todos los pueblos de la Tierra Media a su voluntad siniestra. Basándose en el alcance épico y la ambición de la primera temporada, la nueva temporada sumerge incluso a sus personajes más queridos y vulnerables en una creciente marea de oscuridad, desafiando a cada uno a encontrar su lugar en un mundo que está cada vez más al borde de la calamidad. Elfos y enanos, orcos y hombres, magos y Harfoots… a medida que las amistades se tensan y los reinos comienzan a fracturarse, las fuerzas de la buena voluntad luchan cada vez más valientemente para aferrarse a lo que más les importa… unos a otros”.

Como pudieron ver, el enfoque de esta temporada está en la acción, en donde las fuerzas de los elfos tendrán que enfrentarse a Sauron, algo que eventualmente llevará a la última alianza entre los hombres y elfos. Sin embargo, esto aún no sucederá, puesto que ya se ha confirmado que una tercera temporada de The Rings of Power está en desarrollo.

Recuerda, la segunda temporada de The Rings of Power llegará a Prime Video el próximo 29 de agosto de 2024. En temas relacionados, una nueva película de The Lord of the Rings ya está en desarrollo. De igual forma, aquí puedes ver el tráiler del nuevo juego de esta propiedad.

Nota del Autor:

Estoy consciente de que The Rings of Power es una fuerte desviación del trabajo original que Tolkien y su hijo nos presentaron en El Silmarillion. De esta forma, creo que puede disfrutar más la segunda temporada. Solo espero que en esta ocasión la producción de Amazon no sea tan aburrida.

Vía: Prime Video