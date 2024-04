Después de la inesperada reestructuración de Embracer Group que fue anunciada en la madrugada del día de hoy, se ha revelado un nuevo juego de The Lord of the Ring. Este título, el cual lleva el nombre de Tales of the Shire, se nos presenta como un Animal Crossing que nos dará la oportunidad de convertirnos en un Hobbit.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game está siendo desarrollado por Wētā Workshop Games, y será publicado por Private Division. Este título, como podrán ver en el tráiler, es un simulador de la vida de un Hobbit, por lo que podremos explorar la Comarca y convivir con algunos miembros de la comunidad.

“De Wētā Workshop, conocido por su trabajo en la industria cinematográfica, llega Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, un simulador de vida de Hobbit ambientado en el universo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Llegará a finales de este año a Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam”.

Por el momento no hay muchos detalles sobre este título, pero claramente está enfocado a los fans de The Lord of the Rings, y aquellos que siempre han deseado visitar Hobbiton, y si un viaje a Nueva Zelanda no está en tu presupuesto, entonces Tales of the Shire parece que será tu única opción.

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game llegará a Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún punto de 2024. En temas relacionados, actor de The Rings of Power crítica la serie de Amazon. De igual forma, así se verían los personajes de The Lord of the Rings en el universo de Dragon Ball.

Nota del Autor:

Como fan de The Lord of the Rings, le daré una oportunidad a este título. Sin embargo, aún tengo varias dudas sobre este título, y me gustaría ver si esta entrega hace algo especial para diferenciarlo de otros simuladores de vida, como lo es Animal Crossing.

