La inteligencia artificial se ha empleado para mostrarnos combinaciones que uno podría llegar a pensar imposibles. De esta forma, un usuario se dio a la tarea de responder una pregunta que probablemente muy pocos se han hecho, puesto que se ha revelado cómo se verían los personajes de The Lord of the Rings en el mundo de Dragon Ball.

No hace mucho, el usuario conocido como SolBrah, compartió una serie de ilustraciones creadas por medio del programa MidJourney. Aquí podemos ver a personajes de The Lord of the Ring, como Frodo, Gandalf, Gollum, Sauron, y más, con el estilo visual que ha caracterizado al trabajo de Akira Toriyama.

by user Macilento via MidJourney pic.twitter.com/w4zxakpoSd — 𓄀 🌞 Sol Brah 🌞 𓄀 (@SolBrah) December 31, 2023

Algunos de estos, como Frodo, Gandalf y Gollum, lucen muy similares a sus contrapartes humanas, pero otros, como el caso Merry, Pippin, Sam, Legolas y Gimli, no se asemejan mucho a lo que vimos en las películas, o las representaciones que múltiples artistas han hecho de los personajes creados por J.R.R. Tolkien. Sin embargo, sí nos dan una buena idea de cómo se podría llegar a ver un videojuego de esta serie al estilo de Dragon Quest o Chrono Trigger.

Si bien sería interesante ver un anime de The Lord of the Rings, este mismo año se estrenará una película animada del trabajo de Tolkien. Será el próximo 13 de diciembre de 2024 cuando The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, una película animada de la saga que se ambienta unos 261 años antes de los eventos de La Comunidad del Anillo, llegue a las salas de cine.

Esta película será una precuela y narrará la legendaria batalla del rey Helm Hammerhand, uno de los antigüos gobernantes de Rohan y cuya hazaña heróica, dio como resultado el famoso Abismo de Helms que vemos durante The Two Towers. En temas relacionados, los fans quieren ver remasterizaciones de juegos clásicos de The Lord of the Rings. De igual forma, un nuevo juego de la serie ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Al igual que otros trabajos similares, hay elementos que se pueden rescatar, como lo son los diseños de algunos personajes, pero en esta ocasión también hay algunos errores que, si bien dan la idea de que la IA tiene su propia visión del trabajo de Tolkien, también deja en claro que aún le falta algo de tiempo para entregarnos un trabajo memorable.

Vía: SolBrah