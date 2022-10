Durante la generación del PS2, GameCube y Xbox vimos lo que para muchos son los mejores juegos de licencia de la historia. Títulos como The Simpsons Hit & Run y Spider-Man 2 siempre aparecen en la lista de juegos que merecen un remake. Ahora, con la fiebre de The Rings of Power, el público ha comenzado una petición para que EA traiga de regreso a The Lord of the Rings: The Towers y The Return of the King.

Estos dos juegos de EA fueron una adaptación de las películas del mismo nombre. Aquí se nos presenta un RPG de acción que nos da la oportunidad de revivir los eventos y batallas más icónicas de la adaptación de Peter Jackson. De esta forma, dos usuarios en particular han empezado un par de campañas en Chage.org para crear remasterizaciones de estos títulos.

Para comenzar, tenemos la petición de Thibo V, en donde se señala que EA debería remasterizar The Two Towers y The Return of the King, algo que más de tres mil personas apoyan. Sin embargo, es Rishoi a quien más personas han seguido. Este usuario no solo quiere ver de regreso el trabajo de The Lord of the Rings, sino también el de los juegos clásicos de Harry Potter. Esto es lo que comenta:

“A principios de la década de 2000, Electronic Arts hizo acuerdos con AOL Time Warner (ahora WarnerMedia) para crear y publicar videojuegos basados en las franquicias de Harry Potter y El Señor de los Anillos. Sin embargo, los juegos de LOTR y Harry Potter que se hicieron bajo EA no se pueden publicar debido a que las licencias expiraron hace años. Por lo tanto, si Warner Bros pudiera llegar a un posible acuerdo de renovación de licencia con EA para que este último pueda publicar sus antiguos juegos de Harry Potter y LOTR, significaría mucho para los fanáticos de Wizarding World y Middle-Earth por igual”.

Las palabras de Rishoi han logrado resonar en casi 15 mil personas, estando a solo unas decenas de cumplir con su objetivo. Sin embargo, estas peticiones no son garantía de que sus demandas se hagan realidad, y seguramente esto no sucederá. El problema con los juegos de licencia, es que múltiples compañías tienen los derechos necesarios para hacer proyectos como estos una realidad, por lo que esto se convierte en una pesadilla legal, y las grandes empresas, como EA, simplemente prefieren no molestarse.

Yo me sumo a la petición de ver estos juegos una vez más en nuestras manos. Sin embargo, esto no sucederá. Los problemas de licencia que involucra remasterizar estos juegos seguramente no valen las copias que podrían vender. Afortunadamente, conseguir estos títulos hoy en día no es tan caro.

