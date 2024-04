Filtran precio del Nintendo Switch 2

Si bien Nintendo se ha mantenido en silencio sobre el sucesor del Switch, los reportes no paran. De esta forma, nueva información ha revelado múltiples detalles sobre esta esperada consola, incluyendo su precio, fecha de lanzamiento y algunas de las especificaciones del hardware.

De acuerdo con un reporte por parte de GamesIndustry.biz, el Nintendo Switch 2, o como sea que se vaya a llamar la nueva consola, tendrá un precio de $400 dólares cuando llegue al mercado en marzo de 2025 y, por si había dudas, este seguirá siendo un hardware híbrido. Esto no es todo, puesto que nueva información descubierta ha señalado que este hardware contará con la tecnología de Samsung V-NAND de quinta generación, si bien esto es algo obsoleto, puesto que Samsung ya está trabajando en la novena y décima generación de este chip, representa un salto sustancial en comparación con el Switch.

Según Doctre81, famoso insider, la página de LinkedIn de un exdirector senior de la División de Soluciones de Dispositivos de Samsung Electronics, el cual estuvo en la compañía hasta el 2019, enumera entre sus calificaciones y responsabilidades clave haber liderado el desarrollo de un dispositivo flash NAND para una tarjeta de juego de Nintendo no especificada.

Otros reportes han señalado que el Switch 2 volverá a hacer uso de la tecnología de NVIDIA. En esta ocasión se usará el chip T239, el cual representa un aumento sustancial con respecto al Tegra X1 que encontramos en la consola actual de Nintendo. Aunque por el momento no hay detalles, se ha mencionado que el hardware contaría con funciones como la mejora de NVIDIA DLSS y Ray-Reconstrucción.

Regresando al precio de la consola, el Dr. Serkan Toto, director ejecutivo de Kantan Games, el Switch 2 contaría con un precio de $400 dólares, lo cual representa un aumento de $100 dólares en comparación con lo visto con la consola actual de Nintendo. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de que los juegos para esta pieza de hardware lleguen a costar $70 dólares.

Recordemos que Nintendo no está en contra de este aumento para los juegos, puesto que este fue el precio de Tears of the Kingdom. Sin embargo, la compañía japonesa ha dejado en claro que esto no será un estándar, señalando que irán caso por caso para determinar cuando un título costará $60 o $70 dólares.

Como siempre, solo nos queda esperar a que Nintendo comparta información oficial sobre su siguiente consola, la cual, de acuerdo con varios reportes, llegaría a nuestras manos en marzo de 2025. En temas relacionados, aclamado juego de Square Enix regresa a la eShop. De igual forma, llegan nuevas ofertas indie a esta tienda virtual.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar a que Nintendo dé a conocer su nueva consola y todos los rumores lleguen a su fin. Si bien es cierto que muchos de los reportes cuentan con información que seguramente sea oficial, lo mejor será escuchar directamente de la Gran N cómo es que su nueva consola correrá.

Vía: Wccftech