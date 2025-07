Encuentran nuevo secreto en Super Mario Sunshine después de años

Aunque el juego debutó hace más de dos décadas, continúa sorprendiendo a los fans con detalles ocultos. Recientemente, se descubrió una curiosa mecánica relacionada con los enemigos Stu Caminadores, que demuestra lo meticulosa que fue la programación de esta entrega.

El hallazgo revela que estos enemigos detectan a Mario con mayor facilidad cuando intenta usar el dispositivo FLUDD sin agua. Es decir, si el tanque está vacío, los Stu Caminadores se vuelven más alertas ante su presencia, lo cual modifica ligeramente la dificultad del juego y añade una capa estratégica que pasó desapercibida durante años.

An immensely obscure tiny detail in Super Mario Sunshine is that Strollin' Stus have heightened awareness of Mario if he has no water left. Pumping FLUDD with no water makes them notice Mario from much further away. This took players 22 years after the game's release to discover. pic.twitter.com/l5enZA1eU4

— Supper Mario Broth (@MarioBrothBlog) June 29, 2025