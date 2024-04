Nintendo lanza ofertas de juegos indie en la eShop de Switch

Este día ha sido de anuncios importantes para los juegos indies, dado que Nintendo lanzó un directo en el que muchos proyectos se dieron a conocer a los fans, esto va desde cosas interesantes como Europa, y terminaron con Steam World Heist 2, el cual continúa la querida saga. Y para celebrar todos estos anuncios, la empresa japonesa dio una buena noticia a los clientes, dado que en estos momentos hay muchas ofertas en la tienda digital, sobre todo para quienes quieren probar experiencias independientes.

Te dejamos los precios de algunos juegos que no debes dejar pasar (los precios son en dólares de USA):

– Among Us – $3.25

– Bug Fables – $14.99

– Bugsnax – $7.49

– Cavern of Dreams – $10.39

– Celeste – $9.99

– Chicory: A Colorful Tale – $9.99

– Cocoon – $17.49

– Cult of the Lamb – $14.99

– Cuphead + The Delicious Last Course – $19.43

– Dicey Dungeons – $5.09

– Disco Elysium – $11.99

– Eastward: Between Two Worlds Bundle – $18.06

– Gang Beasts – $11.99

– Hades – $12.49

– Have A Nice Death – $16.66

– Hollow Knight – $7.50

– Katana Zero – $8.99

– Mineko’s Night Market – $15.99

– Moon – $13.29

– Neon White – $14.99

– OneShot: World Machine Edition – $10.49

– Ori and the Blind Forest – $7.99

– Ori and the Will of the Wisps – $11.99

– Outer Wilds: Archaeologist Edition – $26.49

– Panzer Paladin – $10.99

– River City Girls 2 – $27.99

– Rogue Legacy 2 – $14.99

– Sea of Stars – $27.99

– Signalis – $13.99

– Slay the Spire – $8.74

– Spiritfarer – $7.49

– Stardew Valley – $9.99

– Trombone Champ – $8.24

– Tunic – $20.99

– Unpacking – $9.99

– Untitled Goose Game – $9.99

– Vampire Survivors – $4.24

– Wargroove + Wargroove 2 Bundle – $21.59

– What the Golf? – $9.99

Acá una descripción de la tienda:

Recuerda que los precios pueden variar según la región.

Vía: Nintendo everything

Nota del autor: El que va de cajón es Celeste, por lo que recomiendo totalmente comprarlo, ya que cuenta con grandes niveles e historia profunda y personal dependiendo de quien lo juegue. También, me gustaría jugar Tunic en la plataforma.