¿La serie de Fallout es canon en los videojuegos de la saga?

La semana pasada finalmente se ha lanzado la serie basada en los juegos de Fallout, misma que sorpresivamente ha resultado ser de buena calidad, lo que la ha llevado a competir lado a lado con otros productos similares como fue el programa de The Last of Us que ya confirmó su segunda temporada. Eso sí, muchos de los personajes son totalmente nuevos en el show, y eso hace pensar a los usuarios que tal vez no esté dentro del mismo universo de los juegos, y afortunadamente ya hay respuesta a esta incógnita.

Recientemente el medio de videojuegos conocido como IGN, ha hecho una entrevista a dos grandes responsables de la serie, el productor, Jonathan Nolan, y Todd Howard de Bethesda, quienes han dado algunas respuestas interesantes en cuanto al proceso de creación de la misma. Y es ahí donde hablaron respecto a lo canon, confirmando que efectivamente, está posicionado en el mismo universo, concretamente lo que sucedió fue poco después de los acontecimientos de Fallout New Vegas.

Acá lo mencionado por Howard:

E: ¿Hubo algún rechazo a la hora de hacer un programa que fuera extremadamente leal a la tradición del diseño artístico de los juegos? Howard: Quiero decir, hubo muchas conversaciones. Surgen cosas. Mira, cada vez que hacemos un juego, también queremos hacer avanzar la historia. Estamos mirando las cosas y ¿cómo sumamos? Y el programa también hace eso, ya que tenían elementos de la historia que querían hacer. Es como, oh, eso es realmente interesante. Encontremos una manera de hacer que eso funcione… Entonces Graham y Geneva querían volar Shady Sands. La primera vez que mencionan eso, dices: ” ¿Qué quieres hacer?” De hecho, tuve una reacción emocional dada la historia de esa ubicación en la franquicia de Fallout 1. Hablamos sobre ello y fue: “Este será un momento de la historia bastante impactante en el que se anclarán muchas cosas”. Y para que la gente lo escuche, tenemos cuidado con la línea de tiempo. Puede que haya un poco de confusión en algunos lugares, pero todo lo que pasó en los juegos anteriores, incluido New Vegas, pasó. Tenemos mucho cuidado con eso. E: La caída de Shady Sands” ocurre en 2277, que es cuatro años antes de Nueva Vegas. Entonces, ¿la gente simplemente no entiende lo que significa “La caída de Shady Sands” o algo así? Howard : Todo lo que puedo decir es que lo estamos apretando más, pero la bomba cae justo después de los acontecimientos de New Vegas. Ahí es cuando explota Shady Sands. E: Entonces, básicamente, “La caída de Shady Sands”, ¿no significa necesariamente una bomba nuclear? Howard : Correcto.

Nota del autor: Con esto queda claro que ahora la serie ya está en la línea de tiempo, pero al menos supieron colocar al programa de manera inteligente para que no se presten inconsistencias como pasa siempre con el UCM.