Palworld llegó al mercado a principios de año y rápidamente se convirtió en un éxito. Sin embargo, la atención que ha recibido el título no ha sido del todo positiva, puesto que muchos acusan al trabajo de Pocketpair de ser un plagio de Pokémon. Si bien Nintendo y The Pokémon Company no han emitido una demanda, parece que Pocketpair les va a ganar, puesto que los desarrolladores de Palworld acusan a Tencent de copiar su idea.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Takuro Mizobe, CEO de Pocketpair, acusó a Tencent de plagiar la idea de Palworld, puesto que la compañía China ya está trabajando en clones de este título, los cuales tendrán un mayor presupuesto. Esto fue lo que comentó al respecto:

“¡Tencent está creando un juego clon de Palworld ahora mismo!En China, varias empresas están desarrollando simultáneamente clones móviles, y el presupuesto ronda los 10 mil millones de yenes, 10 veces el de Palworld… El año que viene, se lanzará una gran cantidad de juegos de cría de monstruos (o chicas hermosas) con calidad Genshin… tiempos asombrosos”.

Recordemos que previos reportes señalaron que Tencent TiMi, el equipo detrás de Pokémon UNITE, ya estaría trabajando en su propia versión de Palworld. Aunque por el momento no hay información oficial por parte del gigante de China, parece que esto es más que un hecho, especialmente después de la acusación de Mizobe.

Por su parte, Nintendo ha señalado que está investigando posibles casos de plagio con Palworld, y si el trabajo de Tencent resulta ser muy similar, entonces es probable que la compañía de China también esté bajo el ojo de la Gran N. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá en esta ocasión. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el Palworld de Tencent. De igual forma, Palworld pierde millones de jugadores.

Es muy interesante que la situación haya llegado a este punto. Es casi como un chiste. Si bien Palworld tiene un gameplay diferente al de Pokémon, es indiscutible las similitudes que tiene los diseños de los monstruos de las dos franquicias, y si Tencent se suma a esta tendencia, será una versión real del chiste de los Simpsons en donde señalan que Family Guy es un plagio y American Dad es un plagio del plagio.

