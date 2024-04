Palworld pierde una gran cantidad de jugadores

Aunque parece que enero fue hace miles de años, solo han pasado un par de meses desde Palworld tomó por sorpresa a la industria. En un abrir y cerrar de ojos, el título de Pocketpair llegó a la cima de descargas y jugadores activos en PC. Sin embargo, hoy en día vemos una historia diferente, puesto que Palworld ha perdido el 97% de sus jugadores en Steam.

De acuerdo con SteamDB, el pasado 1 de abril se registraron solo 69,850 jugadores de Palworld en Steam. Si bien este es un número positivo, es una pequeña cantidad en comparación con los 2,101,867 de usuarios totales registrados. Sin embargo, estas no son tan malas noticias, y todo se debe a que Palworld no es un juego como servicio.

Para comenzar, Palworld debutó con números estratosféricos, por lo que era más que obvio que el título no iba a tener una base de jugadores tan alta. Junto a esto, el trabajo de Pocketpair no es un juego como servicio, por lo que no hay una necesidad de jugar cada día, algo que se ha vuelto algo complicado con nuevos lanzamientos, y títulos que tratan de robarse la atención de los usuarios, como Helldivers II.

Afortunadamente, esto podría cambiar en un futuro, puesto que Pocketpair tiene pensado ofrecerle nuevo contenido a todos los jugadores. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento específica, los desarrolladores ya están trabajando en un modo PvP, raids contra jefes, Pal Arena, juego cruzado entre Steam y Xbox, nuevos Pals, y mucho más.

Solo nos queda por ver cómo le irá a Palworld en un futuro. En temas relacionados, Palworld ya estaría en camino a más plataformas. De igual forma, desarrolladores de Pokémon estarían trabajando en su propio Palworld.

Nota del Editor:

Si se trata de un juego como servicio, es natural que el número de jugadores disminuya sustancialmente. Cuando no hay más qué hacer, entonces no hay más qué hacer. Los fans deben darse cuenta de eso, y dejar de proclamar que un título es irrelevante con una caída de usuarios.

Vía: SteamDB