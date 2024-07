Fans se quejan del aspecto de Terry en Street Fighter 6

El fin de semana pasado se celebró una nueva edición de la competencia EVO, en el cual se dieron algunos anuncios relevantes como la revelación del personaje de Terry Bogard para Street Fighter 6, el cual ya se conocía su conocía sus existencia desde el Summer Game Fest. Y ahora que la gente ya sabe cómo luce hay noticias negativas, ya que a los usuarios no les ha gustado el aspecto que le dieron para integrarse con la banda de Ryu y más personajes de la saga.

Acá algunas reacciones de fans:

that’s a ugly face for Terry. =/ — Wolf Moon(BUST COMMISSIONS OPEN) (@WolfMoon35) July 22, 2024

HE'S SO UGLY!! — BluBerry (@BluBerryTARDIS) July 22, 2024

Terry looks not okay! — Tutas23 (@CTutas23) July 22, 2024

Al parecer, para muchos el aspecto es tan realista que no queda estéticamente decente, aún cuando los luchadores de Street Fighter 6 lucen de forma similar, lo cual aún así parece no ser convicente para la gente. A eso se agrega que hicieron las correspondientes comparaciones con sus apariciones en el último King of Fighters y hasta el crossover con Nintendo en Super Smash Bros. Ultimate, comentando que en esos juegos se ve mucho mejor.

Aún con esto, Capcom tiene tiempo de hacer mejoras estéticas, puesto que el peleador llega en otoño a Street Fighter 6.

Vía: Twitter

Nota del autor: La verdad no se ve muy bien, pero aún tienen tiempo para arreglar las cosas o tal vez no y lo terminen detestando.