¿Deadpool & Wolverine cuenta con escenas post créditos?

Finalmente se ha estrenado una de las películas más esperadas del año si hablamos de Marvel, Deadpool & Wolverine, la cual trae a estos personajes del universo de FOX hacia la narrativa que conocen los fans del UCM, estableciendo que ahora los mutantes se podrán integrar poco a poco. Y como toda buena cinta de superhéroes seguro surgirá la pregunta de si hay alguna escena post créditos, y para buena suerte de los entusiastas sí existe al menos una que dejará sorprendidos a todos.

Como es habitual en las últimas cintas del UCM, los créditos se reducen a incluir una sola escena y no dos como lo hacían en el pasado, además el metraje no aparecerá en la mitad como pasaba de costumbre, sino hay que esperar a que se acaben los textos rodantes, algo que recordarán los veteranos que empezaron este universo con Iron Man. Además, estas transiciones se sentían forzadas con el tiempo, por lo que tener solamente contar con una se agradece.

Para no dar spoilers, la escena que aparece puede ser bastante satisfactoria después de pasar por toda la película, sobre todo por lo que se desenvuelve en relación a la villana de la cinta, Cassandra Nova, pues parece que al fin está teniendo su merecido por parte de Deadpool. Incluso aparece un personaje que a muchos les va a sorprender, aunque por la naturaleza de su existencia, se trata de un simple cameo que posiblemente no veremos en el futuro.

A pesar de que no hay una escena a mitad de los créditos, se puede ver un tributo a todo lo que ha llevado a este punto de las películas de Marvel, homenaje que los fanáticos agradecerán, pues se celebran los cimientos que empezaron en el 2008 y que hasta día de hoy siguen vigentes. Con esto en mente, algunos se preguntarán si habrá una especie de reboot para los próximos años o si todo seguirá para tener un final digno con el multiverso de las secret wars.

Recuerda que Deadpool & Wolverine ya está disponible en cines.

Vía: Gamesradar

Nota del autor: La verdad espero no spoilearme tanto antes de llegar a la función que me toca ver. Solo un día más para poder apreciar esta que cinta que hemos esperado por bastantes meses.