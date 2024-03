Es innegable la popularidad de Palworld. Si bien el trabajo de Pocketpair no ha recibido tanta atención en las últimas semanas, todo parece indicar que uno de los desarrolladores de Pokémon ha visto el éxito de este título, y desea crear algo similar.

De acuerdo con Bloomberg, TiMi y Lightspeed, estudios de Tencent, estarían desarrollando juegos estilo Palworld para dispositivos móviles. Lo interesante, es que TiMi es el equipo a cargo de Pokémon UNITE, el MOBA protagonizado por Pikachu y compañía. De esta forma, no se descarta por completo la idea de que la compañía de China pueda unir la propiedad de Pokémon con los conceptos que Pocketpair nos presentó a principios de año.

Por el momento no hay información oficial por parte de Tencent que confirme o desmienta esta información, pero considerando que Palworld logró conseguir más de siete millones de jugadores en su estado como early access, no sería descabellado pensar que otras compañías estén tratando de replicar este éxito con una serie de modificaciones que logren atraer la atención del público, y la propiedad de Pokémon podría ser más que suficiente para convencer a los jugadores.

Sin embargo, no hay que olvidar que The Pokémon Company y Nintendo no están contentos con el trabajo de Palworld. Después de una serie de acusaciones de plagio, los dueños de Pikachu se dieron a la tarea de encontrar algún tipo de violación a la ley de derechos de autor, y si bien por el momento no se ha dado a conocer alguna acción legal en contra de Pocketpair, no se descarta la posibilidad de que esto llegue a suceder en un futuro.

Solo nos queda esperar para ver qué hará Tencent, y si logrará convencer a Nintendo y The Pokémon Company de crear su propio Palworld. En temas relacionados, Nintendo comienza a tomar medidas en contra de este juego. De igual forma, Palworld podría llegar a más plataformas.

Nota del Editor:

La de idea de un Pokémon que se juegue como Palworld es algo absurdo, pero no imposible para Tencent. Si bien es cierto que The Pokémon Company está dispuesto a llevar su propiedad a diferentes estilos de juego, como lo vimos con Pokkén Tournament y Pokémon UNITE, ellos ya han hecho un juego de mundo abierto, por lo que Palworld probablemente no les llame mucho la atención.

