Llega palomera de Garfield a los cines de México

Este año está lleno de películas animadas que prometen bastante, pues hace poco llegó se estrenó Kung Fu Panda 3, Robot Dreams y también esta semana se estrena la cinta de Spy X Family: Código Blanco, la cual llega al poco tiempo de también pasar por las salas de Japón. Sin embargo, hay otro proyecto que es esperado por chicos y grandes, Garfield Fuera de Casa, la cual trae de regreso a tan singular gato que ama todo tipo de comida que no sea para mascotas.

Para celebrar este estreno, algunas cadenas de cine anunciaron coleccionables, uno de ellos es la palomera oficial en la que el personaje está sosteniendo un bote de palomitas, esto con la figura plástico detallada que gustará a los jugadores acérrimos de la franquicia. La cadena de cines encargada de venderla es Cinemex, esto con un combo que vale $380 MXN, que incluye el coleccionable, palomitas grandes y dos refrescos grandes.

En cuanto a la disponibilidad, ya se puede comprar en cualquiera de los diferentes cines de esta cadena, por lo que se recomienda ir lo antes posible, dado que son piezas limitadas y podrían terminarse antes, incluso si la película del personaje aún no se ha estrenado. No está de más decir, que el cliente puede llevarse las que quiera siempre y cuando pague la cifra establecida.

Acá la sinopsis:

Garfield, el gato casero mundialmente famoso odia-lunes y amante de las lasañas, está por tener una aventura fuera de casa. Después de una inesperada reunión con su ausente padre – un sucio gato callejero llamado Vic – Garfield y su canino amigo Odie, son forzados a dejar su consentida vida para unirse a Vic en un divertido asalto de gran riesgo.

Recuerda que Garfield Fuera de Casa se estrena el 30 abril en cines.

Nota del autor: La verdad luce bastante bien la palomera, pero lo que siempre no he tenido tan claro es qué uso se les puede dar después de comprarlos, dado que no mucha gente hace palomitas en casa, entonces siento que coleccionar no es algo que valga la pena.