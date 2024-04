Confirman que BlizzCon 2024 ha sido cancelado

No es un secreto que Blizzard se ha enfrentado a varios problemas en los últimos años. Ahora, el día de hoy se ha revelado que BlizzCon 2024 ha sido cancelado por completo, aunque la compañía aún tiene pensado tener presencia en algunas de las presentaciones más grandes del año.

Por medio de un comunicado oficial, Blizzard ha confirmado que BlizzCon 2024 ya no se llevará a cabo. En su lugar, la compañía, tiene pensado compartir más información sobre sus proyectos en puerta por medio de presentaciones digitales y eventos como Gamescom. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Después de una cuidadosa consideración durante el último año, en Blizzard hemos tomado la decisión de no celebrar la BlizzCon en 2024. Esta decisión no se tomó a la ligera, ya que BlizzCon sigue siendo un evento muy especial para todos nosotros y sabemos que muchos de ustedes lo esperan con ansias. Si bien abordamos este año de manera diferente y hemos explorado diferentes formatos de eventos en el pasado, tengan la seguridad de que estamos tan emocionados como siempre de traer de regreso la BlizzCon en años futuros. Durante los próximos meses, compartiremos más detalles sobre nuestros lanzamientos que se realizarán a finales de este año, incluido World of Warcraft: The War Within y la primera expansión de Diablo IV, Vessel of Hatred. Para celebrar estos próximos lanzamientos y unir a nuestras comunidades de maneras nuevas y especiales, pronto compartiremos algunos planes interesantes para otras ferias y convenciones de la industria como Gamescom”.

Notablemente, Blizzard está trabajando en The War Within y Vessel of Hatred, las expansiones de World of Warcraft y Diablo IV planeadas para este año. Sin BlizzCon, todos los anuncios relacionados con esta compañía se llevarán a cabo en el mercado de otros eventos, como lo será la presentación de Xbox planeada para el próximo mes de junio.

Junto a esto, se ha confirmado que a lo largo del año veremos otro tipo de eventos presenciales, como los torneos de Overwatch, así como la celebración por el 30 aniversario de Warcraft. Aunque la edición de 2024 ha sido cancelada, Blizzard asegura que tiene pensado llevar a cabo otro BlizzCon el próximo año. En temas relacionados, habrá más despidos en Blizzard. De igual forma, Diablo IV ya está disponible en Xbox Game Pass.

Nota del Autor:

Si bien BlizzCon aún es muy importante para las comunidades, ya no es un lugar óptimo para dar anuncios. Todos los eventos de verano son un mejor lugar para hacer esto, y es probable que el siguiente BlizzCon tome esto en consideración al momento de su organización.

Vía: Blizzard