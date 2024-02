Reportan que habrá más despidos en Blizzard

El inicio de año no ha sido de lo más sano en la industria de los videojuegos, pues tan solo pisar el mes de enero se reportaron casi 2000 despidos dentro de Microsoft, esto para diferentes divisiones que se enfocan en el mercado de Xbox, ya sea desde Bethesda hasta la recién adquirida Activision Blizzard. Y hablando justamente de esta última, parece ser que no han tenido suficiente, y ahora reportan que mucha más gente tendrá que abandonar su puesto de trabajo próximamente.

Según un nuevo informe del medio conocido como Irish Examiner, Blizzard Entertainment planea recortar 136 puestos de trabajo en la oficina con sede en Cork, Irlanda. El Tánaiste (jefe adjunto de Gobierno), Michéal Martín, confirmó el número de empleados afectados mientras hablaba en el Dáil. Al parecer, la empresa emplea a unas 200 personas en su oficina de Cork y con este recorte quedarán muy pocas dentro ella.

Respecto a esta división, en People Before Profit TD Mick Barry se declaró que la empresa se niega a comprometerse con el sindicato elegido por estos trabajadores para representarlos. Hasta este momento los altos mandos de la compañía de videojuegos ahora parte de Microsoft no se ha pronunciado, incluso cuando ya hay nueva directora de esta, quien fue asignada hace un par de semanas tras la salida del líder que se ha retirado de su puesto.

Esto sigue como parte de las noticias relacionadas a despidos en la industria, dado que también pasó hace no mucho en Embracer Group, con declaraciones que llaman bastante la atención, mencionando que no importante realmente perder desarrolladores en el camino, pues al menos mantienen contentos a los inversionistas. Con esto en mente, es posible que las personas despedidas aumenten en otras empresas. Las únicas que no han hecho estas limpias de personal son PlayStation (No Bungie) y Nintendo.

Vía: Insider Gaming

Nota del editor: Lo bueno es que nadie deja pasar por debajo de la mesa estos despidos y los dan a conocer. Con esto se establece que grandes cambios han llegado a la empresa y es posible que haya más en los siguientes meses.